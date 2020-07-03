В центре Калининграда запретят парковку на трех улицах

3 Июль 2020 2020-07-03T17:59:02+03:00

Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки

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В центре Калининграда с 23 июля временно запретят парковку на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

Ограничение парковки вводится на ул. Проф. Севастьянова, ул. Ген. Соммера, ул. Подп. Иванникова для производства работ по капитальному ремонту газораспределительной сети низкого давления и газопроводов – вводов к жилым домам.

Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU