В центре Калининграда запретят парковку на трех улицах
Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки
.Фото: мэрия Калининграда
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В центре Калининграда с 23 июля временно запретят парковку на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации
Ограничение парковки вводится на ул. Проф. Севастьянова, ул. Ген. Соммера, ул. Подп. Иванникова для производства работ по капитальному ремонту газораспределительной сети низкого давления и газопроводов – вводов к жилым домам.
Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU