2020-07-03T18:32:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области ни один наблюдатель и член избирательной комиссии не заразился коронавирусом

По словам секретаря региональной избирательной комиссии, «никто даже не температурил»
Иван МАРКОВ
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Температурный контроль при входе на участокТемпературный контроль при входе на участокФото: Иван МАРКОВ
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В пятницу 3 июля на пресс-конференции, посвященной итогам голосования по поправкам в Конституцию, исполняющий обязанности председателя общественной палаты Калининградской области Игорь Селиванов и секретарь Избирательной комиссии Калининградской области Олег Баязитов заявили, что за неделю голосования ни один член комиссии или наблюдатель не заразился коронавирусом.

- Случаев заражения наблюдателей у нас не было, - заявил Селиванов. - Все, кто заходил на территорию участка для голосования, независимо от того, гражданин это, который голосует, член избирательной комиссии или наблюдатель, все они подвергались температурному контролю.

Олег Баязитов к словам коллеги добавил, что на участках даже не было ни одного человека с повышенной температурой.

- Насколько мы сумели оперативно собрать информацию, на каждом участке у нас была так называемая «красная зона» для лиц с температурой, но докладов о том, что у нас кто-либо голосовал в «красной зоне», у нас нет.

Баязитов добавил, что в период активной работы комиссий, с 25 июня по 1 июля, ни один член комиссии коронавирусом не заразился. Правда, 23 июня у мужа председателя избирательной комиссии участка №49 из Балтийска был обнаружен коронавирус, и на следующий день вся комиссия ушла на самоизоляцию. В итоге, на работу вышла комиссия, сформированная из резервного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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