В Балтийске установили памятный знак в честь одной из поправок в Конституцию

3 Июль 2020 2020-07-03T20:14:47+03:00

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В пятницу в Балтийске прошла акция, посвященная итогам голосования по внесению поправок в Конституцию России.

Финальным аккордом мероприятия стала установка памятного знака в честь одной из поправок. Как сообщает газета "Вестник Балтийска", к стене форта, на котором установлен памятник императрице Елизавете Петровне, была прикреплена табличка с надписью о приоритете территориальной целостности страны.

- Эта земля отвоевана нашими дедами. Здесь, на северном молу у берега моря в самом западном городе страны мы закрепили этот знак в память о принятии поправки, закрепившей неделимость российских территорий, - сказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.

Кстати, по данным ГАС "Выборы", в Балтийске был зафиксирован самый низкий в Калининградской области результат проголосовавших за поправки - менее 65%. В целом по региону поправки поддержали более 72% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU