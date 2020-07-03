В Балтийске установили памятный знак в честь одной из поправок в Конституцию
В пятницу в Балтийске прошла акция, посвященная итогам голосования по внесению поправок в Конституцию России.
Финальным аккордом мероприятия стала установка памятного знака в честь одной из поправок. Как сообщает газета "Вестник Балтийска", к стене форта, на котором установлен памятник императрице Елизавете Петровне, была прикреплена табличка с надписью о приоритете территориальной целостности страны.
- Эта земля отвоевана нашими дедами. Здесь, на северном молу у берега моря в самом западном городе страны мы закрепили этот знак в память о принятии поправки, закрепившей неделимость российских территорий, - сказал глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников.
Кстати, по данным ГАС "Выборы", в Балтийске был зафиксирован самый низкий в Калининградской области результат проголосовавших за поправки - менее 65%. В целом по региону поправки поддержали более 72% избирателей.
ИСТОЧНИК KP.RU