Музей янтаря в Калининграде снизил стоимость билетов
Новые цены будут действовать до конца года
.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
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Калининградский Музей янтаря, начиная с воскресенья, снизит стоимость билета.
Как рассказали в музее, с 4 июля и до конца этого года посещение всего музея обойдется для взрослого в 350 рублей, для студента – в 250 рублей, за школьника нужно будет заплатить 150 рублей.
- Если вы пришли в музей с детьми, то сможете приобрести семейный билет за 500 рублей. Он действует для двух взрослых, одного школьника и дошкольника, - добавили в музее.
Отметим, что ранее стоимость билета для взрослого составляла 460 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU