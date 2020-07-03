Музей янтаря в Калининграде снизил стоимость билетов

3 Июль 2020 2020-07-03T21:00:53+03:00

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Калининградский Музей янтаря, начиная с воскресенья, снизит стоимость билета.

Как рассказали в музее, с 4 июля и до конца этого года посещение всего музея обойдется для взрослого в 350 рублей, для студента – в 250 рублей, за школьника нужно будет заплатить 150 рублей.

- Если вы пришли в музей с детьми, то сможете приобрести семейный билет за 500 рублей. Он действует для двух взрослых, одного школьника и дошкольника, - добавили в музее.

Отметим, что ранее стоимость билета для взрослого составляла 460 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU