Авария парализовала движение на Московском проспекте в Калининграде
У автомобиля "Ауди" отлетело колесо
.Фото: предоставлено очевидцем
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В пятницу вечером ДТП случилось на Московском проспекте в Калининграде.
По ходу движения у автомобиля "Ауди" отлетело колесо, это спровоцировало столкновение еще нескольких машин. На место прибыла карета скорой помощи, полиция выясняет обстоятельства происшествия. О пострадавших информации пока нет.
Из-за аварии на Московском проспекте образовалась пробка длиной в два километра.
ИСТОЧНИК KP.RU