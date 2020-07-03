Авария парализовала движение на Московском проспекте в Калининграде

3 Июль 2020 2020-07-03T20:59:21+03:00

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В пятницу вечером ДТП случилось на Московском проспекте в Калининграде.

По ходу движения у автомобиля "Ауди" отлетело колесо, это спровоцировало столкновение еще нескольких машин. На место прибыла карета скорой помощи, полиция выясняет обстоятельства происшествия. О пострадавших информации пока нет.

Из-за аварии на Московском проспекте образовалась пробка длиной в два километра.

ИСТОЧНИК KP.RU