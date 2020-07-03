Ботанический сад Калининграда закрывается на шесть дней

3 Июль 2020 2020-07-03T21:14:56+03:00

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К сожалению, в течение ближайших шести дней Ботанический сад БФУ имени Канта будет закрыт для посетителей.

Как сообщили в учреждении, Ботанический сад будет закрыт с 5 июля с 13.00 по 11 июля 13.00.

- На нашей территории будет проходить выдача дипломов студентам, уже выпускникам, БФУ имени Канта, - объяснили причину закрытия в Ботаническом саду. - Несмотря на это непонятное время, мы хотим подарить им немного чуда и радости: получение диплома, окончание этапа взросления в столь красивом месте действительно ставит яркую точку в этом периоде жизни юных специалистов.

Отмечается, что в саду получат дипломы более 2000 выпускников университета.

ИСТОЧНИК KP.RU