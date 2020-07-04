В Калининграде в супермаркете на ул. Согласия задержали магазинного вора
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который совершил несколько краж в одном магазине.
Кнопка тревожной сигнализации сработала на улице Согласия. Сообщение об этом получили сотрудники вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования.
По данным пресс-службы регионального Управления Росгвардии, на месте был задержан 34-летний калининградец.
Выяснилось, что мужчина неоднократно приходил в магазин и проносил через кассовый узел товары без оплаты, а затем скрывался. Правонарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.
Уже в полиции выяснили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи.
ИСТОЧНИК KP.RU