В Калининграде в супермаркете на ул. Согласия задержали магазинного вора

4 Июль 2020 2020-07-04T09:45:03+03:00

Мужчина несколько раз пронес продукты через кассу без оплаты

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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который совершил несколько краж в одном магазине.

Кнопка тревожной сигнализации сработала на улице Согласия. Сообщение об этом получили сотрудники вневедомственной охраны, которые находились на маршруте патрулирования.

По данным пресс-службы регионального Управления Росгвардии, на месте был задержан 34-летний калининградец.

Выяснилось, что мужчина неоднократно приходил в магазин и проносил через кассовый узел товары без оплаты, а затем скрывался. Правонарушителя удалось вычислить по камерам видеонаблюдения.

Уже в полиции выяснили, что ранее мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкие кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU