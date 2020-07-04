2020-07-04T10:02:20+03:00
Спорт

В Калининграде пройдут бесплатные открытые занятия с профессиональными тренерами

Любителей спорта ждут у Верхнего озера
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде в субботу, 4 июля, пройдет сразу несколько мероприятий на спортивную тематику. Как сообщает пресс-служба администрации города, бесплатные открытые тренировки для горожан проведут профессиональные тренеры.

С 9:00 до 10:00 пройдут легкоатлетические забеги на 3,9 и 5 км с федерацией триатлона Калининградской области и СК «Amberman» (набережная Верхнего озера).

9:30-10:30 – зумба – фитнес с Татьяной Мордовиной и Ириной Буравлевой (набережная Верхнего озера).

10:00-11:00 -функциональный фитнес с Дарьей Богомазовой;

10:00-11:00 - тренировка FULL BODY с Андреем Гуниным;

10:00-11:00 единоборства с Вячеславом Морозовым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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