В Калининграде пройдут бесплатные открытые занятия с профессиональными тренерами
В Калининграде в субботу, 4 июля, пройдет сразу несколько мероприятий на спортивную тематику. Как сообщает пресс-служба администрации города, бесплатные открытые тренировки для горожан проведут профессиональные тренеры.
С 9:00 до 10:00 пройдут легкоатлетические забеги на 3,9 и 5 км с федерацией триатлона Калининградской области и СК «Amberman» (набережная Верхнего озера).
9:30-10:30 – зумба – фитнес с Татьяной Мордовиной и Ириной Буравлевой (набережная Верхнего озера).
10:00-11:00 -функциональный фитнес с Дарьей Богомазовой;
10:00-11:00 - тренировка FULL BODY с Андреем Гуниным;
10:00-11:00 единоборства с Вячеславом Морозовым.
ИСТОЧНИК KP.RU