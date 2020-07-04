В масках и под видеокамерами: Как в Калининграде сдают ЕГЭ

4 Июль 2020 2020-07-04T10:24:31+03:00

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В Калининградской области Единый государственный экзамен стартовал 3 июля без нарушений. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Первыми к выполнению экзаменационных работ приступили выпускники, выбравшие литературу, информатику и географию. Для проведения экзамена организовали тринадцать пунктов, шесть из них в Калининграде.

«Во всех аудиториях велось видеонаблюдение, применялась технология печати и сканирования экзаменационных материалов», - отметили в минобре.

Министр образования области Светлана Трусенева также обратила внимание на то, что во всех пунктах установлены средства подавления связи.

Кроме того, организаторы уделяли большое внимание санитарным нормам: все были в масках, регулярно протирали руки и поверхности дезинфицирующими средствами.

Самым массовым стал экзамен по информатике и ИКТ – 497 участников ЕГЭ. Еще 432 человека писали экзамен по литературе, 65 выпускников – по географии.

Свои результаты участники ЕГЭ по географии, литературе и информатике узнают не позднее 17 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU