В масках и под видеокамерами: Как в Калининграде сдают ЕГЭ
В Калининградской области Единый государственный экзамен стартовал 3 июля без нарушений. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Первыми к выполнению экзаменационных работ приступили выпускники, выбравшие литературу, информатику и географию. Для проведения экзамена организовали тринадцать пунктов, шесть из них в Калининграде.
«Во всех аудиториях велось видеонаблюдение, применялась технология печати и сканирования экзаменационных материалов», - отметили в минобре.
Министр образования области Светлана Трусенева также обратила внимание на то, что во всех пунктах установлены средства подавления связи.
Кроме того, организаторы уделяли большое внимание санитарным нормам: все были в масках, регулярно протирали руки и поверхности дезинфицирующими средствами.
Самым массовым стал экзамен по информатике и ИКТ – 497 участников ЕГЭ. Еще 432 человека писали экзамен по литературе, 65 выпускников – по географии.
Свои результаты участники ЕГЭ по географии, литературе и информатике узнают не позднее 17 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU