У рыбака в Калининграде украли лодку и спиннинги

4 Июль 2020 2020-07-04T10:46:18+03:00

Мужчина хранил снасти на даче – туда и проник преступник

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На даче в поселке Прегольском калининградец хранил свою лодку с мотором и спиннинги. В один из дней, когда мужчина собирался в очередной раз порыбачить, обнаружил пропажу лодки и снастей.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что на месте преступления были обнаружены и изъяты следы пальцев рук. Экспертиза показала, что они принадлежат ранее судимому 30-летнему калининградцу.

Задержанный мужчина сознался во всем и признался, что камнем разбил окно в дачный домик, после чего проник внутрь и похитил имущество на 60 тысяч рублей.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU