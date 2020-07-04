В Калининградской области выявили 18 новых случаев COVID-19 за сутки

4 Июль 2020 2020-07-04T11:06:56+03:00

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В Калининградской области выявили 18 новых случаев COVID-19 за последние сутки.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 4 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 93 038 человек, из них выявлено 2 505 случаев заражения (1 630 человека выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 399 человек, в том числе 32 в условиях обсерватора.

Количество летальных увеличилось до 39.

ИСТОЧНИК KP.RU