2020-07-04T11:15:50+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде умерла еще одна женщина с COVID-19

Количество летальных случаев в регионе увеличилось до 39
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Калининградской области скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

«Количество летальных увеличилось до 39. Женщина, 61 год с тяжёлой пневмонией на фоне эндокринной патологии», - уточнили в оперштабе.

Напомним, в Калининградской области выявили 18 новых случаев COVID-19 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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