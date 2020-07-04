В Калининграде умерла еще одна женщина с COVID-19

4 Июль 2020 2020-07-04T11:15:50+03:00

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В Калининградской области скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом в субботу, 4 июля, сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

«Количество летальных увеличилось до 39. Женщина, 61 год с тяжёлой пневмонией на фоне эндокринной патологии», - уточнили в оперштабе.

Напомним, в Калининградской области выявили 18 новых случаев COVID-19 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU