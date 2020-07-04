Стало известно, кому в этом году вручили знаки «Почетный ветеран Калининграда»
В администрации Калининграда прошла торжественная церемония вручения знака «Почетный ветеран города Калининграда» и знака «Ветеран восстановления Калининграда». Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие приурочили к празднованию Дня города 2020.
Знаками отметили тех, кто стоял у истоков восстановления региона.
По инициативе Совета ветеранов 10 горожан представлены к знаку «Почетный ветеран города Калининграда».
Среди них:
Римма Антропова, председатель организации ветеранов педагогического труда;
Игорь Бардуков, участник боевых действий в Чечне;
Валентина Бойкова, при участии которой были построены две школы, автовокзал, гостиница Калининград, жилые дома;
Наталья Веркетис, член первичной ветеранской организации;
Александра Домогацкая, которая многие годы активно участвует в патриотическом воспитании молодежи;
Михаил Протащик, 17 лет возглавлял совет ветеранов Калининградской железной дороги;
Софья Тихомирова, ведет работу среди пенсионеров, ветеранов;
Валентина Трушко, педагог;
Нина Шалыга, живет в Калининграде с 1971 года;
Людмила Штань, привлекает ветеранов Центрального района к активной, интересной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU