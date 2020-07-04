2020-07-04T11:36:13+03:00
Общество

Стало известно, кому в этом году вручили знаки «Почетный ветеран Калининграда»

Торжественная церемония прошла накануне в мэрии города
Александр КАТЕРУША
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..Фото: мэрия Калининграда
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В администрации Калининграда прошла торжественная церемония вручения знака «Почетный ветеран города Калининграда» и знака «Ветеран восстановления Калининграда». Как сообщает пресс-служба мэрии, мероприятие приурочили к празднованию Дня города 2020.

Знаками отметили тех, кто стоял у истоков восстановления региона.

По инициативе Совета ветеранов 10 горожан представлены к знаку «Почетный ветеран города Калининграда».

Среди них:

Римма Антропова, председатель организации ветеранов педагогического труда;

Игорь Бардуков, участник боевых действий в Чечне;

Валентина Бойкова, при участии которой были построены две школы, автовокзал, гостиница Калининград, жилые дома;

Наталья Веркетис, член первичной ветеранской организации;

Александра Домогацкая, которая многие годы активно участвует в патриотическом воспитании молодежи;

Михаил Протащик, 17 лет возглавлял совет ветеранов Калининградской железной дороги;

Софья Тихомирова, ведет работу среди пенсионеров, ветеранов;

Валентина Трушко, педагог;

Нина Шалыга, живет в Калининграде с 1971 года;

Людмила Штань, привлекает ветеранов Центрального района к активной, интересной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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