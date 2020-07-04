Под Светлым в ДТП пострадал мотоциклист
23-летний водитель «Сузуки» получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Светловском городском округе в минувшую пятницу, 3 июля, случилось ДТП, в котором пострадал 23-летний мотоциклист.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, на 20-м километре дороги «Калининград-Балтийск» со стороны Балтийска ехал мотоцикл «Сузуки». Водитель мото неправильно выбрал дистанцию, не справился с управлением и врезался в автомобиль «Форд».
В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. По факту произошедшего проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU