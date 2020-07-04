2020-07-04T11:47:30+03:00
Происшествия

Под Светлым в ДТП пострадал мотоциклист

23-летний водитель «Сузуки» получил телесные повреждения
Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Светловском городском округе в минувшую пятницу, 3 июля, случилось ДТП, в котором пострадал 23-летний мотоциклист.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, на 20-м километре дороги «Калининград-Балтийск» со стороны Балтийска ехал мотоцикл «Сузуки». Водитель мото неправильно выбрал дистанцию, не справился с управлением и врезался в автомобиль «Форд».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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