Под Светлым в ДТП пострадал мотоциклист

4 Июль 2020 2020-07-04T11:47:30+03:00

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В Светловском городском округе в минувшую пятницу, 3 июля, случилось ДТП, в котором пострадал 23-летний мотоциклист.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, на 20-м километре дороги «Калининград-Балтийск» со стороны Балтийска ехал мотоцикл «Сузуки». Водитель мото неправильно выбрал дистанцию, не справился с управлением и врезался в автомобиль «Форд».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения. По факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU