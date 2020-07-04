2020-07-04T11:57:03+03:00
Происшествия

В Калининграде телефонные мошенники выманили у пенсионеров 684 тысячи рублей

Полиция уже ведет розыск злоумышленников
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Телефонные мошенники продолжают обманывать калининградцев под предлогом блокировки несанкционированных денежных переводов.

Так, жертвой аферистов стала 73-летняя пенсионерка, которая сообщила мнимым банковским работникам номер карты, срок ее действия, защитный CVV-код с обратной стороны и код подтверждения из СМС-сообщения банка. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, получив эту информацию, мошенники сняли со счета потерпевшей 387 тысяч рублей. Похожим образом аферисты обманули 72-летнего пенсионера и 68-летнюю пенсионерку, которые лишились 99 тысяч и 198 тысяч соответственно.

В полиции отметили, что от действий телефонных мошенников также пострадали 47-летний электросварщик, 37-летний мастер-приемщик, 35-летняя медсестра, а также 58-летний преподаватель и 59-летняя учительница. Потерпевшие сообщали псевдо-сотрудникам службы безопасности банка конфиденциальные данные своих банковских карт и лишились от 50 до 100 тысяч рублей.

В полиции отмечают, что предлог блокировки несанкционированных денежных переводов – это сейчас самый распространенный способ обмана.

Злоумышленники звонят на мобильные телефоны, представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят сообщить им данные банковских карт, якобы для отмены подозрительных операций. Выполнив просьбу мошенников, доверчивые жители региона таким образом предоставляют злоумышленникам доступ к своим сбережениям и лишаются денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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