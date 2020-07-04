В Калининграде случился пожар в здании рыбно-консервного цеха на ул. Яблочной
Внутри жарочной печи загорелось масло
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Пожар на улице Яблочной в Калининграде случился в минувшую пятницу, 3 июля, вечером.
В двухэтажном здании рыбно-консервного цеха внутри жарочной печи произошло возгорание растительного масла.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, возгорание работники цеха сумели ликвидировать самостоятельно, до прибытия пожарной охраны.
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU