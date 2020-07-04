2020-07-04T15:12:51+03:00
Дом. Семья

На Куршской косе волонтеры заготовили рябиновые веники для лосей

Животные смогут лакомиться ими в зимнее время
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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В национальном парке Куршская коса продолжается заготовка на зиму кормов для копытных животных. В мероприятиях принимают участие и волонтеры. Как сообщает пресс-служба нацпарка, участники волонтерского отряда «ДоброДети39» и их родители приняли участие в заготовке веников для подкормки копытных в зимнее время.

« Семьи работали на нескольких участках леса под руководством сотрудников национального парка. Рябиновые веники будут размещены под навесами, установленными в разных местах на Куршской косе», - отметили в нацпарке.

Зимой рябиновые веники будут есть лоси, олени и косули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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