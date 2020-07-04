На Куршской косе волонтеры заготовили рябиновые веники для лосей
В национальном парке Куршская коса продолжается заготовка на зиму кормов для копытных животных. В мероприятиях принимают участие и волонтеры. Как сообщает пресс-служба нацпарка, участники волонтерского отряда «ДоброДети39» и их родители приняли участие в заготовке веников для подкормки копытных в зимнее время.
« Семьи работали на нескольких участках леса под руководством сотрудников национального парка. Рябиновые веники будут размещены под навесами, установленными в разных местах на Куршской косе», - отметили в нацпарке.
Зимой рябиновые веники будут есть лоси, олени и косули.
ИСТОЧНИК KP.RU