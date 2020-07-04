Газманов, Гришковец, Ткаченко: Звезды записали видеопоздравление в честь Дня города Калининграда

4 Июль 2020 2020-07-04T15:31:01+03:00

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Необычный подарок преподнесла Калининграду городская библиотечная система, организовав запись видеоролика с поздравлениями.

Народный артист России, певец Олег Газманов, актеры Максим Матвеев и Артем Ткаченко, писатель Евгений Гришковец и директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова записали видео специально по просьбе библиотекарей.

- Я горд, что я врос на этой земле, куда постоянно хочется возвращаться, - сказал актер Артем Ткаченко и пожелал Калининграду «любознательных и интеллигентных туристов, бережных и любящих горожан и мудрых правителей».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/788705" frameborder="0"></iframe> Звезды поздравили Калининград с Днем города.YouTube

По словам писателя Евгения Гришковца, День города – чудесный праздник.

- Для нас каждый день, прожитый в Калининграде – это День города: дождливый он, снежный, ветреный, жаркий, цветущий, с птицами или без птиц, с облетающими листьями – он всегда прекрасен. Потому что это наш любимый город, - сказал драматург.

Актер Максим Матвеев отметил, что Калининград – уникальное место, аналогов которому нет.

А певец Олег Газманов, конечно, спел часть хита «Балтийский берег».

ИСТОЧНИК KP.RU