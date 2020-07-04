Газманов, Гришковец, Ткаченко: Звезды записали видеопоздравление в честь Дня города Калининграда
Необычный подарок преподнесла Калининграду городская библиотечная система, организовав запись видеоролика с поздравлениями.
Народный артист России, певец Олег Газманов, актеры Максим Матвеев и Артем Ткаченко, писатель Евгений Гришковец и директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова записали видео специально по просьбе библиотекарей.
- Я горд, что я врос на этой земле, куда постоянно хочется возвращаться, - сказал актер Артем Ткаченко и пожелал Калининграду «любознательных и интеллигентных туристов, бережных и любящих горожан и мудрых правителей».
Звезды поздравили Калининград с Днем города.YouTube
По словам писателя Евгения Гришковца, День города – чудесный праздник.
- Для нас каждый день, прожитый в Калининграде – это День города: дождливый он, снежный, ветреный, жаркий, цветущий, с птицами или без птиц, с облетающими листьями – он всегда прекрасен. Потому что это наш любимый город, - сказал драматург.
Актер Максим Матвеев отметил, что Калининград – уникальное место, аналогов которому нет.
А певец Олег Газманов, конечно, спел часть хита «Балтийский берег».
ИСТОЧНИК KP.RU