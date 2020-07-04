2020-07-04T17:52:10+03:00
Происшествия

На Приморском кольце из-за ДТП образовалась пробка

На место выехала пожарная машина и «Скорая помощь»
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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На Приморском кольце в субботу, 4 июля, случилось ДТП с участием легкового автомобиля. Как сообщают очевидцы, легковушка врезалась в дорожное ограждение.

На трассе образовалась пробка.

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

ДТП случилось неподалеку от поворота на аэропорт «Храброво».

На место дорожно-транспортной аварии выезжала пожарная машина и «Скорая помощь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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