В Балтийске из-за ремонтных работ закрыли доступ на променад

4 Июль 2020 2020-07-04T18:19:50+03:00

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В Балтийске на променаде в районе Гвардейского бульвара начались работы по демонтажу конструкций, представляющих опасность. Об этом сообщается в официальной группе «Балтийский городской округ» в «ВКонтакте».

«Просим жителей проявлять осторожность и воздержаться от посещения променада на время проведения работ. Работы планируем завершить в течение месяца», - говорится в сообщении.

«Почему это безобразие нельзя было удалить к началу сезона? Телега впереди лошади», - спрашивает одна из подписчиц, однако ее вопрос повис в комментариях без ответа.

При этом в Балтийске в этом году удлинили пляж. Теперь он – порядка 2 километров пляжа!

- Радует, что захватили Гвардейский бульвар. Это популярное место для купания. Теперь там официальный пляж со спасательным постом, - говорит спасатель из Балтийска Юрий Лойко.

Читайте материал об опасных течениях в Балтийске и узнаете, как выплыть, если вас уносит в море.

ИСТОЧНИК KP.RU