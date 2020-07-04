В Балтийске из-за ремонтных работ закрыли доступ на променад
В Балтийске на променаде в районе Гвардейского бульвара начались работы по демонтажу конструкций, представляющих опасность. Об этом сообщается в официальной группе «Балтийский городской округ» в «ВКонтакте».
«Просим жителей проявлять осторожность и воздержаться от посещения променада на время проведения работ. Работы планируем завершить в течение месяца», - говорится в сообщении.
«Почему это безобразие нельзя было удалить к началу сезона? Телега впереди лошади», - спрашивает одна из подписчиц, однако ее вопрос повис в комментариях без ответа.
.Фото: vk.com
При этом в Балтийске в этом году удлинили пляж. Теперь он – порядка 2 километров пляжа!
- Радует, что захватили Гвардейский бульвар. Это популярное место для купания. Теперь там официальный пляж со спасательным постом, - говорит спасатель из Балтийска Юрий Лойко.
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ИСТОЧНИК KP.RU