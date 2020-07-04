Под Пионерским на видео засняли огромную змею, плавающую в море

4 Июль 2020 2020-07-04T18:38:54+03:00

Черная змея ползла по пляжу, а потом скрылась в волнах Балтики

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Длинная черная змея напугала отдыхающих на пляже в Заостровье. Очевидцы выложили видео купающейся в море змеи. Ролик опубликован в группе «Подслушано Светлогорск и Пионерский» в «ВКонтакте».

На кадрах видно, предположительно, ужа, который ползет по пляжу к воде, а потом стремительно бросается в волну, скрываясь в море.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/788740" frameborder="0"></iframe> Змея купается в море под Пионерским.соцсети

Отметим, в этот момент в воде никто из людей не купался.

ИСТОЧНИК KP.RU