Под Пионерским на видео засняли огромную змею, плавающую в море
Черная змея ползла по пляжу, а потом скрылась в волнах Балтики
Кадр видеозаписи.Фото: vk.com
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Длинная черная змея напугала отдыхающих на пляже в Заостровье. Очевидцы выложили видео купающейся в море змеи. Ролик опубликован в группе «Подслушано Светлогорск и Пионерский» в «ВКонтакте».
На кадрах видно, предположительно, ужа, который ползет по пляжу к воде, а потом стремительно бросается в волну, скрываясь в море.
Змея купается в море под Пионерским.соцсети
Отметим, в этот момент в воде никто из людей не купался.
ИСТОЧНИК KP.RU