В Калининградской области выявили 16 новых случаев коронавируса

5 Июль 2020 2020-07-05T10:41:17+03:00

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За минувшие сутки в Калининградской области было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев COVID-19 в нашем регионе составило 2521. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в России за сутки выявлено 6 736 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 2005 случаев (29,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В общей сложности в стране нарастающим итогом выявлен 681 251 заболевший в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 134 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 161 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU