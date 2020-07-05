Ночью в Правдинске сгорел автомобиль "Форд"

5 Июль 2020 2020-07-05T10:59:59+03:00

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Минувшей ночью пожарные расчеты привлекались для тушения пожара в Правдинске. На улице Зеленой загорелся автомобиль "Форд Фиеста".

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, сообщение о возгорании поступило в 00:06. На место выехал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

Автомобиль выгорел полностью. Жертв и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU