Ночью в Правдинске сгорел автомобиль "Форд"
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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Минувшей ночью пожарные расчеты привлекались для тушения пожара в Правдинске. На улице Зеленой загорелся автомобиль "Форд Фиеста".
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, сообщение о возгорании поступило в 00:06. На место выехал пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-26 в составе 4 человек и 1 единицы техники.
Автомобиль выгорел полностью. Жертв и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU