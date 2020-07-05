В Калининграде от коронавируса скончался 66-летний мужчина
Еще одна смерть от новой коронавирусной инфекции зафиксирована в Калининградской области.
Как сообщили в оперативном штабе, накануне в больнице скончался 66-летний мужчина.
- У пациента была тяжелая форма пневмонии на фоне онкологического заболевания легкого, - сообщили в штабе.
Число смертельных случаев от COVID-19 возросло в нашем регионе до 40.
По состоянию на 5 июля, по информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 94 055 человек, из них выявлено 2 521 случай заражения (1 630 человека выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 453 человека, в том числе 18 в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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