В Калининграде от коронавируса скончался 66-летний мужчина

5 Июль 2020 2020-07-05T11:10:05+03:00

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Еще одна смерть от новой коронавирусной инфекции зафиксирована в Калининградской области.

Как сообщили в оперативном штабе, накануне в больнице скончался 66-летний мужчина.

- У пациента была тяжелая форма пневмонии на фоне онкологического заболевания легкого, - сообщили в штабе.

Число смертельных случаев от COVID-19 возросло в нашем регионе до 40.

По состоянию на 5 июля, по информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 94 055 человек, из них выявлено 2 521 случай заражения (1 630 человека выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 453 человека, в том числе 18 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU