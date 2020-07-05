2020-07-05T11:18:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде COVID-19 выявили у 12-летнего ребенка и врача стоматологической клиники

Источник заражения уточняется
Кирилл Алексеев
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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В оперативном штабе по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции рассказали некоторые подробности о новых случаях заражения в Калининградской области.

Так, среди последних 16 выявленных случаев коронавирус подтвержден у 12-летнего ребенка и врача стоматологической клиники. В обоих случаях источник заражения уточняется.

- Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 10 случаев выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных исследований контактных, при трудоустройстве (в том числе один прибывший из другого региона), обследованых в плановом порядке (в том числе трое преподавателей, один сотрудник загородного лагеря). А шесть заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у троих заболевших диагностирована пневмония, - отметили в оперштабе.

Напомним, что, по данным на 5 июля, нарастающим итогом зарегистрировано 2521 заболевший (инфицированный) коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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