В Калининграде молодежь устроила ночную дискотеку у стен областного правительства
В сети появились видеоролики ночной дискотеки в центре Калининграда.
Как сообщают очевидцы, десятки молодых людей вышли к зданию регионального правительства на улице Дмитрия Донского и устроили веселую вечеринку с громкой музыкой и танцами. Видео размещено в сообществе "Янтарный ДЛБ".
В соцсетях ломают голову, что стало причиной массовой ночной вечеринки. Кто-то предполагает, что молодежь праздновала принятие поправок в Конституцию, другие считают, что, наоборот, веселье было вызвано Днем независимости США.
Но самый адекватный комментарий оставил Святослав Смирнов: "Походу народ просто веселится, клубы закрыты, на улице лето, сейчас вроде приказа сидеть по домам нет, пока нет, вот и пользуются моментом".
Ночная дискотека возле правительства Калининграда.ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
ИСТОЧНИК KP.RU