В Калининграде молодежь устроила ночную дискотеку у стен областного правительства

5 Июль 2020 2020-07-05T12:43:10+03:00

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В сети появились видеоролики ночной дискотеки в центре Калининграда.

Как сообщают очевидцы, десятки молодых людей вышли к зданию регионального правительства на улице Дмитрия Донского и устроили веселую вечеринку с громкой музыкой и танцами. Видео размещено в сообществе "Янтарный ДЛБ".

В соцсетях ломают голову, что стало причиной массовой ночной вечеринки. Кто-то предполагает, что молодежь праздновала принятие поправок в Конституцию, другие считают, что, наоборот, веселье было вызвано Днем независимости США.

Но самый адекватный комментарий оставил Святослав Смирнов: "Походу народ просто веселится, клубы закрыты, на улице лето, сейчас вроде приказа сидеть по домам нет, пока нет, вот и пользуются моментом".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kaliningrad.kp.ru/video/embed/788779" frameborder="0"></iframe> Ночная дискотека возле правительства Калининграда.ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

ИСТОЧНИК KP.RU