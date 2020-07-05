2020-07-05T12:10:33+03:00
Происшествия

В Полесске автомобиль "Рено" врезался в придорожное дерево, водитель погиб

50-летний водитель не справился с управлением
Кирилл Алексеев
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..Фото: УГИБДД Калининградской области
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Трагедия случилась в воскресенье рано утром в Полесском районе.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, в 6:45 водитель автомобиля "Рено", который двигался по направлению улицы Калининградской со стороны поселка Заливино, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Столкновение произошло возле дома № 30 по улице Заводской.

- В результате дорожного происшествия 50-летний водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сказали в дорожной полиции, добавив, что по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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