В Полесске автомобиль "Рено" врезался в придорожное дерево, водитель погиб

5 Июль 2020 2020-07-05T12:10:33+03:00

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Трагедия случилась в воскресенье рано утром в Полесском районе.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, в 6:45 водитель автомобиля "Рено", который двигался по направлению улицы Калининградской со стороны поселка Заливино, не справился с управлением и врезался в придорожное дерево. Столкновение произошло возле дома № 30 по улице Заводской.

- В результате дорожного происшествия 50-летний водитель погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, - сказали в дорожной полиции, добавив, что по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU