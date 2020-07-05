В Гусевском районе водитель "Фольксвагена" врезался в сарай
.Фото: УГИБДД Калининградской области
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ДТП произошло накануне в Гусевском районе.
Как сообщили в Управлении ГИБДД по Калининградской области, в раи оне дома 37 по улице Центральная в поселке Фурманово со стороны города Гусева двигался автомобиль марки «Фольксваген», под управлением 58-летнего водителя.
- На прямом участке дороги водитель, увы, не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на кирпичное сооружение слева по ходу движения, - отметили в полиции.
В результате дорожного происшествия водитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU