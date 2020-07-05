В Калининграде ведутся поиски 13-летнего школьника, который ночью ушел из дома
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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ОВД Центрального района Калининграда объявило в розыск 13-летнего Максима Кирбуца.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, в ночь на воскресенье мальчик ушел из дома по улице Вагоностроительной. До сих пор о его местопребывании неизвестно.
Приметы школьника: на вид 10-11 лет, худощавого телосложения, рост около 140 см, волосы тёмно-русые.
Если у вас есть информация о пропавшем, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 552-098 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU