5 Июль 2020 2020-07-05T17:09:40+03:00

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Накануне на пляже в Янтарном подняли Голубой флаг. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр курортного города Алексей Заливатский. "Янтарный. Сегодня без помпезности и лишней суеты водрузили или подняли Голубой или Синий", -написал Заливатский.

Голубой флаг - международная награда, ежегодно вручаемая с 1987 года пляжам и причалам, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания. Родиной Голубого флага считается Франция, где первое награждение произошло в 1985 году.

ИСТОЧНИК KP.RU