Реконструкция фасадов на Ленпроспекте в Калининграде пройдет в пять этапов
В скором времени начнется реконструкция фасадов домов по Ленинскому проспекту от Эстакадного моста до Южного вокзала. Как сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на министра строительства Сергея Черномаза, работы пройдут в четыре-пять этапов.
- Есть предложение разбить Ленинский условно на пять зон. Мы будем развивать историю Ленинского проспекта как единой улицы, потому что ее нельзя разрывать архитектурно. Думаю, что в ближайшее время после внутренних процедур представим те концепции, которые у нас есть. Может их будет три, четыре или пять, - сказал министр.
По его словам, на Ленинском не только будут отреставрированы фасады домов, но и появятся новые общественные пространства.
ИСТОЧНИК KP.RU