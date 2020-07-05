Реконструкция фасадов на Ленпроспекте в Калининграде пройдет в пять этапов

5 Июль 2020 2020-07-05T18:52:55+03:00

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В скором времени начнется реконструкция фасадов домов по Ленинскому проспекту от Эстакадного моста до Южного вокзала. Как сообщило издание "Клопс.Ru" со ссылкой на министра строительства Сергея Черномаза, работы пройдут в четыре-пять этапов.

- Есть предложение разбить Ленинский условно на пять зон. Мы будем развивать историю Ленинского проспекта как единой улицы, потому что ее нельзя разрывать архитектурно. Думаю, что в ближайшее время после внутренних процедур представим те концепции, которые у нас есть. Может их будет три, четыре или пять, - сказал министр.

По его словам, на Ленинском не только будут отреставрированы фасады домов, но и появятся новые общественные пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU