2020-07-06T08:38:41+03:00
Происшествия

В Черняховске из окна четвертого этажа выпал человек

Пострадавший находится в больнице
Кирилл Алексеев
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..Фото: СОЦСЕТИ
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ЧП случилось в воскресенье в Черняховске на улице Калининградской. Как сообщили в группе "Признавашки Черняховск" в социальной сети "ВКонтакте", человек выпал с четвертого этажа. На место оперативно приехала скорая помощь, пострадавший был доставлен в больницу.

Позднее в комментариях кто-то из родственников или друзей пострадавшего написал: "Уважаемые ,просьба не распространяйте слухи и не шутите. Человеку стало плохо, сильно облокотился на окно и выпал. Спасибо большое скорой, которая прилетела моментально! Человек жив!"

Официальных комментариев пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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