2020-07-06T08:38:11+03:00
Общество

В Полесском районе восстановят старинный маяк Риндерорта

Уникальное строение передали Музею Мирового океана
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: prussia39.ru
Изменить размер текста:

Решение о передаче Музею Мирового океана старинного маяка в поселке Заливино Полесского района было принято министерством культуры РФ. Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

«Теперь предстоит громадная работа по восстановлению этого исторического объекта. Уже сегодня на входе на территорию маяка появилась табличка: «Объект находится в федеральной собственности ФГБУК «Музей Мирового океана» и охраняется государством», - говорится в сообщении музея.

На территории у маяка уже провели уборку, намечены планы поэтапного восстановления объекта.

По данным prussia39.ru, маяк в Риндерорте начал функционировать в 1868 году. Изначально это была керосиновый фонарь с линзой, укрепленная на деревянной штанге длиной 12 метров. В 1908 году из кирпича был построен маяк высотой 15,3 метра. Маяк имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и кирпичный дом смотрителя.

Маяк, как и строения рядом с ним, последние годы разрушался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры квартиры в Зеленоградске
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19
В Калининграде сняли с линии 27 неисправных автобусов
Полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров в Калининграде
Размером с монетку: Калининградцы спасают детеныша летучей мыши
Калининградец украл с предприятия оборудование на 245 тыс рублей
Калининградского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 1,6 млн рублей
Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19
Назначен новый прокурор Калининградской области
В Калининграде 7-летний мальчик упал с козырька подъезда
На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада