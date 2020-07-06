В Полесском районе восстановят старинный маяк Риндерорта

6 Июль 2020 2020-07-06T08:38:11+03:00

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Решение о передаче Музею Мирового океана старинного маяка в поселке Заливино Полесского района было принято министерством культуры РФ. Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

«Теперь предстоит громадная работа по восстановлению этого исторического объекта. Уже сегодня на входе на территорию маяка появилась табличка: «Объект находится в федеральной собственности ФГБУК «Музей Мирового океана» и охраняется государством», - говорится в сообщении музея.

На территории у маяка уже провели уборку, намечены планы поэтапного восстановления объекта.

По данным prussia39.ru, маяк в Риндерорте начал функционировать в 1868 году. Изначально это была керосиновый фонарь с линзой, укрепленная на деревянной штанге длиной 12 метров. В 1908 году из кирпича был построен маяк высотой 15,3 метра. Маяк имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и кирпичный дом смотрителя.

Маяк, как и строения рядом с ним, последние годы разрушался.

ИСТОЧНИК KP.RU