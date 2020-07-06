2020-07-06T09:02:14+03:00
Происшествия

На улице Портовой из-за тления угля на одном из предприятий произошло сильное задымление

Возгорание удалось оперативно ликвидировать
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Сообщение о сильном задымлении на улице Портовой в Калининграде поступило в минувшее воскресенье. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на предприятии «Калининградоблтоп» происходило тление в толще угля на площади 20 квадратных метров.

Тление угля удалось ликвидировать работникам предприятия.

Обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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