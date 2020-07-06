На улице Портовой из-за тления угля на одном из предприятий произошло сильное задымление
Возгорание удалось оперативно ликвидировать
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Сообщение о сильном задымлении на улице Портовой в Калининграде поступило в минувшее воскресенье. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, на предприятии «Калининградоблтоп» происходило тление в толще угля на площади 20 квадратных метров.
Тление угля удалось ликвидировать работникам предприятия.
Обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU