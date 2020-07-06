2020-07-06T09:14:20+03:00
Общество

Составляют протоколы и тушат костры: на Куршской косе начала работу добровольная пожарная команда

В составе патрулей – 10 человек, которые помогают государственным инспекторам патрулировать территорию
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Нацпарк «Куршская коса»
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Патрули добровольной пожарной команды национального парка «Куршская коса» приступили к работе. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

В задачи добровольцев входит предотвращение и ликвидация возгораний, профилактическая работа, помощь государственным инспекторам в патрулировании территории.

Сообщается, что в минувшее воскресенье, 5 июля, добровольцами было потушено 2 костра, а государственные инспекторы составили 2 протокола за нарушение правил.

Добровольная пожарная команда национального парка «Куршская коса» создана в 2019 году. Команда состоит из 10 человек, планируется увеличить количество ее членов до 25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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