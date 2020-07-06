Составляют протоколы и тушат костры: на Куршской косе начала работу добровольная пожарная команда
Патрули добровольной пожарной команды национального парка «Куршская коса» приступили к работе. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.
В задачи добровольцев входит предотвращение и ликвидация возгораний, профилактическая работа, помощь государственным инспекторам в патрулировании территории.
Сообщается, что в минувшее воскресенье, 5 июля, добровольцами было потушено 2 костра, а государственные инспекторы составили 2 протокола за нарушение правил.
Добровольная пожарная команда национального парка «Куршская коса» создана в 2019 году. Команда состоит из 10 человек, планируется увеличить количество ее членов до 25.
ИСТОЧНИК KP.RU