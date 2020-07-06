Центральный защитник Артем Мещанинов на три года остается в «Балтике»
Между ФК «Балтика» и чешским футбольным клубом «Баник» достигнута договоренность о переходе Артема Мещанинова в ряды балтийцев. Как сообщает пресс-служба «Балтики», центральный защитник Артем Мещанинов продолжит выступать за калининградский клуб.
«Трудовое соглашение с 24-летним футболистом подписано на три года», - отметили в ФК.
Артем – выпускник клубной академии питерского «Зенита». Четыре сезона провел в Чехии, где защищал цвета «Баника» (Острава) и «Зноймо» (Зноймо). В составе «Баника» стал финалистом кубка Чехии.
За «Балтику» выступал с лета 2019 года на правах аренды, провел 12 матчей.
ИСТОЧНИК KP.RU