2020-07-06T10:29:19+03:00
Спорт

Центральный защитник Артем Мещанинов на три года остается в «Балтике»

24-летний футболист продолжит выступать за калининградский клуб
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
Изменить размер текста:

Между ФК «Балтика» и чешским футбольным клубом «Баник» достигнута договоренность о переходе Артема Мещанинова в ряды балтийцев. Как сообщает пресс-служба «Балтики», центральный защитник Артем Мещанинов продолжит выступать за калининградский клуб.

«Трудовое соглашение с 24-летним футболистом подписано на три года», - отметили в ФК.

Артем – выпускник клубной академии питерского «Зенита». Четыре сезона провел в Чехии, где защищал цвета «Баника» (Острава) и «Зноймо» (Зноймо). В составе «Баника» стал финалистом кубка Чехии.

За «Балтику» выступал с лета 2019 года на правах аренды, провел 12 матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры квартиры в Зеленоградске
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19
В Калининграде сняли с линии 27 неисправных автобусов
Полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров в Калининграде
Размером с монетку: Калининградцы спасают детеныша летучей мыши
Калининградец украл с предприятия оборудование на 245 тыс рублей
Калининградского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 1,6 млн рублей
Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19
Назначен новый прокурор Калининградской области
В Калининграде 7-летний мальчик упал с козырька подъезда
На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада