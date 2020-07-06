Центральный защитник Артем Мещанинов на три года остается в «Балтике»

6 Июль 2020 2020-07-06T10:29:19+03:00

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Между ФК «Балтика» и чешским футбольным клубом «Баник» достигнута договоренность о переходе Артема Мещанинова в ряды балтийцев. Как сообщает пресс-служба «Балтики», центральный защитник Артем Мещанинов продолжит выступать за калининградский клуб.

«Трудовое соглашение с 24-летним футболистом подписано на три года», - отметили в ФК.

Артем – выпускник клубной академии питерского «Зенита». Четыре сезона провел в Чехии, где защищал цвета «Баника» (Острава) и «Зноймо» (Зноймо). В составе «Баника» стал финалистом кубка Чехии.

За «Балтику» выступал с лета 2019 года на правах аренды, провел 12 матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU