За сутки в Калининграде выявили 18 новых случаев коронавируса

6 Июль 2020 2020-07-06T10:36:22+03:00

Всего в регионе зарегистрировано 2539 случаев заболевания.

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За сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2539 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 611 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране выявлено 687 862 заболевших.

Также за сутки в РФ зафиксировано 135 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 296 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU