2020-07-06T10:36:22+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Калининграде выявили 18 новых случаев коронавируса

Всего в регионе зарегистрировано 2539 случаев заболевания.
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе зарегистрировано 2539 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 6 611 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране выявлено 687 862 заболевших.

Также за сутки в РФ зафиксировано 135 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 296 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры квартиры в Зеленоградске
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19
В Калининграде сняли с линии 27 неисправных автобусов
Полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров в Калининграде
Размером с монетку: Калининградцы спасают детеныша летучей мыши
Калининградец украл с предприятия оборудование на 245 тыс рублей
Калининградского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 1,6 млн рублей
Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19
Назначен новый прокурор Калининградской области
В Калининграде 7-летний мальчик упал с козырька подъезда
На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада