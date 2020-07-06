За сутки в Калининграде выявили 18 новых случаев коронавируса
Всего в регионе зарегистрировано 2539 случаев заболевания.
.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе зарегистрировано 2539 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 6 611 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Всего в стране выявлено 687 862 заболевших.
Также за сутки в РФ зафиксировано 135 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 296 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU