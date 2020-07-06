На Приморском кольце на ходу загорелся автомобиль
Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются
.Фото: Александр Подгорчук
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На Приморском кольце на ходу загорелся автомобиль. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Инцидент произошел в воскресенье, 5 июля. Водитель остановил машину на обочину, помощь в тушении ему оказали проезжающие мимо автомобилисты.
Пострадавших нет, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU