Калининградец 10 дней подряд расплачивался в магазинах чужой банковской картой

6 Июль 2020 2020-07-06T10:48:43+03:00

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В Калининграде полицейские задержали мужчину, который 10 дней расплачивался в магазинах найденной банковской карте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летний мужчина нашел на улице утерянную кредитку с функцией бесконтактной оплаты и решил воспользоваться случаем. Злоумышленник приобрел в магазине продукты питания и спиртное. Всего он пользовался чужой картой 10 дней, успел потратить 19,5 тыс рублей.

57-летний владелец карты не сразу заметил пропажу своего имущества, а когда спохватился, то обратился за помощью в полицию. Полицейские внимательно изучили все случаи покупок и установили приметы и личность подозреваемого, а также его местонахождение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU