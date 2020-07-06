2020-07-06T10:48:43+03:00
Общество

Калининградец 10 дней подряд расплачивался в магазинах чужой банковской картой

Он успел потратить 19,5 тыс рублей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде полицейские задержали мужчину, который 10 дней расплачивался в магазинах найденной банковской карте. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

31-летний мужчина нашел на улице утерянную кредитку с функцией бесконтактной оплаты и решил воспользоваться случаем. Злоумышленник приобрел в магазине продукты питания и спиртное. Всего он пользовался чужой картой 10 дней, успел потратить 19,5 тыс рублей.

57-летний владелец карты не сразу заметил пропажу своего имущества, а когда спохватился, то обратился за помощью в полицию. Полицейские внимательно изучили все случаи покупок и установили приметы и личность подозреваемого, а также его местонахождение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа, с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры квартиры в Зеленоградске
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19
В Калининграде сняли с линии 27 неисправных автобусов
Полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров в Калининграде
Размером с монетку: Калининградцы спасают детеныша летучей мыши
Калининградец украл с предприятия оборудование на 245 тыс рублей
Калининградского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 1,6 млн рублей
Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19
Назначен новый прокурор Калининградской области
В Калининграде 7-летний мальчик упал с козырька подъезда
На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада