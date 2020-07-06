Стало известно, сколько калининградцев находятся за чертой бедности

6 Июль 2020 2020-07-06T11:04:12+03:00

13,7% жителей находятся за чертой бедности. За чертой крайней бедности находятся 1,6% жителей.

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Калининградская область занимает 54-е место в РФ в рейтинге регионов по доходам. Об этом пишет «РИА Новости».

В качестве основного показателя для подготовки рейтинга выступает отношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте в 2019 году, что позволяет учесть различный масштаб цен.

Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности (доходы ниже регионального прожиточного минимума) и доля населения за чертой крайней бедности (доходы ниже половины регионального прожиточного минимума).

По данным исследования, в Калининградской области 13,7% жителей находятся за чертой бедности. За чертой крайней бедности находятся 1,6% жителей.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва.

ИСТОЧНИК KP.RU