В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

6 Июль 2020 2020-07-06T11:10:43+03:00

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В Калининграде в понедельник, 6 июля, в течение дня не будет электричества на трех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Согласия 46, пер. Рассветный 1,3, ул. У. Громовой 39-41,43-45,47-57, 59-65, 67(Д/сад № 136),69-75,77-79,83-93.

Холодное водоснабжение приостановлено до 14:00 на ул. Ю. Гагарина 5 и ул. 9 Апреля 2-6 (ВНС). До 15:00 воды не будет на ул. 1812 года 69 (МАДОУ № 94).

До 18:00 вода отключена на ул. У. Громовой 39-41,43-45,47-57, 59-65,77-79,83-93,95-97, ул. Н. Карамзина 9, ул. Интернациональная 32-34, 38-40, 42-44.

Горячее водоснабжение до 19:00 прекращено на ул. Зелёная 18а (СОШ № 38),19,21,23, 45(СОШ № 30),72,74,76, ул. Гайдара 87-89,91,93,95,97,99, 101а,103,105, ул. Бахчисарайская 20-22,24, ул. Горького 199,201,203, ул. Дорожная 9, ул. Нарвская 64,65,68а,75,77,78,79,81, 85,87,102, ул. Сибирякова 58,60.

ИСТОЧНИК KP.RU