В Янтарном «Мерседес» врезался в дерево: двое пострадавших
Авария произошла на улице Балебина
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Янтарном в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Балебина. Водитель «Мерседеса» в районе дома №33 на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 39-летний пассажир получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU