В Янтарном «Мерседес» врезался в дерево: двое пострадавших

6 Июль 2020 2020-07-06T11:46:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Два человека пострадали в ДТП в Янтарном в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Балебина. Водитель «Мерседеса» в районе дома №33 на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 39-летний пассажир получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU