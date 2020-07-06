2020-07-06T11:46:29+03:00
Происшествия

В Янтарном «Мерседес» врезался в дерево: двое пострадавших

Авария произошла на улице Балебина
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП в Янтарном в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на улице Балебина. Водитель «Мерседеса» в районе дома №33 на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 39-летний пассажир получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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