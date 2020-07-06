2020-07-06T11:52:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада

Также заболели двое преподавателей
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

За сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, коронавирус выявлен у двоих детей 3 и 4 лет, посещавших дежурную группу детского сада №20 Калининграда, где ранее был выявлен заболевшим ребёнок. Всего по группе диагноз коронавирусной инфекции лабораторно подтвержден у 5 детей, у четверых инфекция протекала без каких либо симптомов. Работа группы приостановлена.

Кроме этого, заболели двое преподавателей детсада. Уже определён круг контактных, все они отстранены от работы, находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому.

10 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у 5 заболевших диагностирована пневмония, в том числе в одном случае тяжёлое течение на фоне основной тяжелой форма сердечной патологии.

Всего в области зарегистрировано 2539 заболевших коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры квартиры в Зеленоградске
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19
В Калининграде сняли с линии 27 неисправных автобусов
Полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров в Калининграде
Размером с монетку: Калининградцы спасают детеныша летучей мыши
Калининградец украл с предприятия оборудование на 245 тыс рублей
Калининградского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 1,6 млн рублей
Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19
Назначен новый прокурор Калининградской области
В Калининграде 7-летний мальчик упал с козырька подъезда
На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада