В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада

6 Июль 2020 2020-07-06T11:52:28+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлено 18 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, коронавирус выявлен у двоих детей 3 и 4 лет, посещавших дежурную группу детского сада №20 Калининграда, где ранее был выявлен заболевшим ребёнок. Всего по группе диагноз коронавирусной инфекции лабораторно подтвержден у 5 детей, у четверых инфекция протекала без каких либо симптомов. Работа группы приостановлена.

Кроме этого, заболели двое преподавателей детсада. Уже определён круг контактных, все они отстранены от работы, находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому.

10 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, в том числе у 5 заболевших диагностирована пневмония, в том числе в одном случае тяжёлое течение на фоне основной тяжелой форма сердечной патологии.

Всего в области зарегистрировано 2539 заболевших коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU