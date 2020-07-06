На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
На выходных в Калининградской области прошли массовые проверки водителей на состояние опьянения при управлении транспортом. Как Сообщает пресс-служба регионального управления МВД, с пятницы по воскресенье в регионе было выявлено и задержано 25 пьяных водителей. Два водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.
Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии можно по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU