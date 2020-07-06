2020-07-06T11:55:57+03:00
Общество

На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей

Двое калининградцев попались на повторном пьяном вождении
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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На выходных в Калининградской области прошли массовые проверки водителей на состояние опьянения при управлении транспортом. Как Сообщает пресс-служба регионального управления МВД, с пятницы по воскресенье в регионе было выявлено и задержано 25 пьяных водителей. Два водителя управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно, теперь им грозит уголовная ответственность.

Сообщить о грубом нарушении водителем транспортного средства правил дорожного движения, в том числе управления транспортом водителем в нетрезвом состоянии можно по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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