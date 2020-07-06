2020-07-06T12:23:14+03:00
Общество

Назначен новый прокурор Калининградской области

Им стал Александр Авдеев, ранее работавший в Южном федеральном округе
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области
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Новым прокурором Калининградской области назначен Александр Авдеев. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

14 апреля стало известно, что занимавший пост областного прокурора Сергей Хлопушин вышел на пенсию в связи с выслугой лет. В конце апреля кандидатуру Александра Авдеева на пост областного прокурора согласовала Облдума

Ранее Авдеев занимал пост заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе.

Новый областной прокурор родился в 1982 году в Ленинграде. В 2002 г. окончил Санкт – Петербургский университет МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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