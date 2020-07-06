Назначен новый прокурор Калининградской области
Новым прокурором Калининградской области назначен Александр Авдеев. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
14 апреля стало известно, что занимавший пост областного прокурора Сергей Хлопушин вышел на пенсию в связи с выслугой лет. В конце апреля кандидатуру Александра Авдеева на пост областного прокурора согласовала Облдума
Ранее Авдеев занимал пост заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе.
Новый областной прокурор родился в 1982 году в Ленинграде. В 2002 г. окончил Санкт – Петербургский университет МВД России.
ИСТОЧНИК KP.RU