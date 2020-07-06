2020-07-06T12:22:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19

Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в нашем регионе выявили еще 18 человек, заразившихся коронавирусом. В региональном управление Роспотребнадзора сообщили, в каких муниципалитетах Калининградской области зарегистрированы новые случаи. Список выглядит так:

Калининград - 15

Зеленоградский городской округ - 1

Светлогорский городской округ - 1

Нестеровский городской округ - 1

Отметим, что за все время пандемии 61% заболевших от общего числа были выявлены в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Историк моды Александр Васильев показал интерьеры квартиры в Зеленоградске
Россияне назвали комфортный размер пенсии
Калининградским соцработникам выплатят 69 млн рублей за работу с пациентами с COVID-19
В Калининграде сняли с линии 27 неисправных автобусов
Полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров в Калининграде
Размером с монетку: Калининградцы спасают детеныша летучей мыши
Калининградец украл с предприятия оборудование на 245 тыс рублей
Калининградского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 1,6 млн рублей
Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19
Назначен новый прокурор Калининградской области
В Калининграде 7-летний мальчик упал с козырька подъезда
На выходных в Калининграде задержали 25 пьяных водителей
В Калининграде двое детей подхватили коронавирус в дежурной группе детсада