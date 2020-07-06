Два случая на курортах: Где в Калининградской области выявили новых заразившихся COVID-19

6 Июль 2020 2020-07-06T12:22:33+03:00

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За минувшие сутки в нашем регионе выявили еще 18 человек, заразившихся коронавирусом. В региональном управление Роспотребнадзора сообщили, в каких муниципалитетах Калининградской области зарегистрированы новые случаи. Список выглядит так:

Калининград - 15

Зеленоградский городской округ - 1

Светлогорский городской округ - 1

Нестеровский городской округ - 1

Отметим, что за все время пандемии 61% заболевших от общего числа были выявлены в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU