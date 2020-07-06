Калининградского фермера обвиняют в мошенничестве с субсидиями на 1,6 млн рублей

6 Июль 2020 2020-07-06T12:56:09+03:00

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В Краснознаменском районе будут судить фермера, которого обвиняют в мошенничестве с субсидиями. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель получил грант в размере 1,6 млн рублей на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства.

«Между тем, фактически взятые на себя обязательства по приобретению техники, материала, семян и удобрений не выполнил, а деньги использовал не по назначению», - заявили в прокуратуре. Также фермера подозревают, что он составлял фиктивные договоры купли-продажи техники с физическими лицами.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU