2020-07-06T12:59:35+03:00
Общество

Калининградец украл с предприятия оборудование на 245 тыс рублей

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Пионерском полицейские раскрыли кражу оборудования с рыбообрабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью из помещения рыбообрабатывающего цеха, которое не используется, пропали электрогенераторы, чешуёсъемные и шкуросъемные машины, смесители, столы, электросковороды и даже сушилки для обуви. Ущерб составил 245 000 рублей.

Полицейские опросили лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, проверили пункты приема металла. Вскоре они узнали, что 43-летний местный житель сдал краденое оборудование на металл. Выяснив приметы злоумышленника, полицейские установили его личность и доставили в отдел.

«Оказалось, что мужчина причастен к еще одному преступлению. Злоумышленник обратился к своему 87-летнему соседу и попросил его разменять деньги. Подозреваемый дал слабовидящему пенсионеру три 5-тысячные купюры «Билета банка приколов», получив взамен реальные деньги», - рассказали в полиции.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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