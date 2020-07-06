2020-07-06T13:11:49+03:00
Дом. Семья

Размером с монетку: Калининградцы спасают детеныша летучей мыши

Малыша нужно кормить специальным заменителем молока
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Биосфера Балтики
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В Калининграде начался сезон детенышей летучих мышей. Информация об этом появилась в группе «Биосфера Балтики: реабилитация птиц и рукокрылых» в «ВКонтакте».

«К нам поступил ребенок летучей мыши. Начался сезон детенышей! В связи с этим торопимся вас предупредить - везде и повсеместно появляются потерянные летучемышиные дети!», - говорится в сообщении.

. Фото: Биосфера Балтики

.Фото: Биосфера Балтики

Зоозащитники отмечают, что новорожденные мышата могут быть сейчас где угодно: на дереве, на стене высотки, бани, на пороге дома, на подоконнике, в траве.

«Они маленькие, лысые, часто слепые, неуклюжие. Если вы нашли такого, пожалуйста, свяжитесь с нами! Мы сможем принять малыша на выкармливание и дальнейший выпуск. Или мы расскажем, как это сделать, если вы возьметесь делать это самостоятельно», - говорится в группе.

Волонтеры отмечают, что летучих мышей нельзя кормить коровьим молоком, а можно специальными заменителями кошачьего либо собачьего молока или козьим молоком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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