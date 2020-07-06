2020-07-06T13:39:15+03:00
Общество

Полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров в Калининграде

Полицейские проверили 62 автомобиля. Более чем у трети автолюбителей были выявлены нарушения
Виктор Сергеев
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В Калининграде полиция предотвратила ночные гонки стритрейсеров. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ночь с субботы на воскресенье сотрудники полиции выявили массовое скопление автолюбителей возле стадиона «Калининград». Как выяснили полицейские, водители планировали устроить на острове Октябрьский нелегальные ночные гонки.

На место выехали патрули ГИБДД, усиленные оперативными сотрудниками и бойцами спецназа «Гром», которые предотвратили незаконное и опасное мероприятие.

«Полицейские проверили 62 автомобиля. Более чем у трети автолюбителей были выявлены нарушения, причем самым распространенным из которых оказалось отсутствие у водителей полисов – на нарушителей было составлено 13 протоколов. Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 4 неплательщиков штрафов за нарушения ПДД, привлекли к ответственности 3 автомобилистов за тонировку стекол, а также выявили неисправные автомобили, эксплуатация которых запрещена», - сообщили в пресс-службе УМВД.

Всего за время рейда у стадиона полицейские составили 24 административных протоколов на нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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